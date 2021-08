Une femme entre la vie et la mort après avoir été poignardée à Houthalen-Helchteren

Une femme est entre la vie et la mort après avoir été poignardée dans la Kruisstraat à Houthalen-Helchteren, samedi soir. L'incident a eu lieu dans un appartement. La police de la zone Carma a ouvert une enquête.Le procureur général du Limbourg a été informé. Une enquête judiciaire est en cours. Aucune information n'a encore été donnée sur un suspect ni sur le motif et les circonstances de l'agression. Les pompiers ont sorti la femme, grièvement blessée et dans un état critique, après quoi les services d'urgence l'ont emmenée. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.