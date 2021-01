Une femme mortellement fauchée par un véhicule à Haccourt

Un automobiliste a mortellement fauché une femme âgée d'une soixantaine d'années, mercredi soir à Haccourt (Oupeye, province de Liège), a indiqué mercredi le parquet de Liège. L'automobiliste a pris la fuite.Mercredi vers 19h50, un automobiliste a fauché une dame qui traversait l'avenue Libert Froidmont à Haccourt sur la commune d'Oupeye. La victime est décédée sur place. Des témoins ont assisté à la scène et ont vu l'automobiliste prendre la fuite. Ils sont actuellement entendus et un expert a été dépêché sur place par le parquet de Liège. Le parquet précise que la victime se trouvait à proximité d'un réverbère. On ignore si elle se traversait sur un passage pour piéton. L'auteur du délit de fuite n'a pour l'heure pas été interpellé. (Belga)

