Une femme poignardée par son compagnon en gare de Tournai

Un septuagénaire a porté plusieurs coups de couteau à sa compagne, jeudi matin à la gare de Tournai. L'homme a été maîtrisé par des témoins de la scène. Le dossier a été mis à l'instruction. Le pronostic vital de la victime, âgée de 47 ans, est toujours engagé, indique le parquet de Tournai.Les faits se sont déroulés dans le tunnel sous voies de la gare de Tournai, une infrastructure faisant la liaison entre le boulevard Eisenhower et les divers quais. Vers 07h15, une querelle a éclaté dans ce tunnel entre une femme et son compagnon, ou ex-compagnon. Lors de cette rixe, l'homme a porté plusieurs coups de couteau au niveau du cou de cette dame qui s'est effondrée au sol. Plusieurs témoins; un libraire, un ancien policier et un agent de Sécurail, ont réussi à maîtriser le violent, un homme âgé d'une septantaine d'années. Alertés de cette agression, les services de secours de Wallonie picarde ont dépêché sur place un SMUR et deux ambulances. Les urgentistes ont stabilisé la victime sur place, puis l'ont transférée vers le service des urgences du Centre Union de Tournai. "Le pronostic vital de la victime était engagé. Je confirme qu'il s'agit bien d'une agression au couteau. Un suspect a été interpellé et privé de liberté. Un juge d'instruction, le magistrat de garde et Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai, sont descendus sur place", indiquait vers 19h00 Eric Delhaye, procureur du roi de division à Tournai. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.