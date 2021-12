Une fille de 10 ans réanimée puis hospitalisée après une intoxication au CO à Koekelberg

Une jeune fille de 10 ans a été hospitalisée dimanche en fin d'après-midi dans un état inquiétant pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO), dans son appartement situé avenue du Panthéon à Koekelberg, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Les dernières nouvelles de son état de santé sont heureusement encourageantes.Un couple a appelé les secours vers 16h30 après avoir trouvé leur fille de 10 ans inconsciente dans la salle de bain. L'opérateur de la centrale téléphonique 112 a demandé aux parents d'ouvrir les fenêtres en grand et les a guidés à distance pour leur permettre d'effectuer les premiers gestes de réanimation Les ambulanciers ont pris le relai à leur arrivée sur les lieux. La jeune fille a été transférée dans un état préoccupant à l'hôpital. L'origine de son malaise est attribuée à un manque d'apport d'air frais et à un problème d'évacuation des gaz à combustion de la chaudière. Des techniciens de Sibelga, le distributeur régional de gaz et d'électricité, ont scellé le chauffe-eau et le compteur qui lui est raccordé. Les pompiers ont procédé au contrôle de l'ensemble des appartements du bâtiment. Aucun autre problème n'a été détecté. Walter Derieuw rappelle qu'il est important de s'assurer que les chaudières soient installées dans des pièces disposant d'une bonne ventilation et de faire entretenir comme il se doit les systèmes de chauffage. Il précise que des détecteurs de CO peuvent être achetés dans le commerce. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.