Une fréquence d'Eurostar entre Bruxelles et Londres revue à la hausse

Dès la semaine prochaine, quatre connexions (aller-retour) ferroviaires seront assurées chaque jour entre Bruxelles et Londres au lieu des deux actuelles, a fait savoir la compagnie de trains à grande vitesse.Des deux trains reliant les deux capitales rouleront également jusqu'à Amsterdam. Le nombre de liaisons Londres-Paris passe de 5 à 7, et grimpe même à 9 le week-end. Cette hausse de la fréquence intervient alors que plusieurs pays commencent à lever les restrictions liées à la crise sanitaire. Les étrangers ne sont ainsi plus tenus d'effectuer un test corona au deuxième jour de leur séjour au Royaume-Uni. (Belga)