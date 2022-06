Une inondation interrompt le trafic des trains entre Landen et Ezemaal

Le trafic ferroviaire est interrompu, dimanche depuis 14h30, sur la ligne 36 entre Landen et Ezemaal, en Brabant flamand, à cause d'une inondation, a indiqué le gestionnaire de l'infrastructure Infrabel.Une équipe d'Infrabel s'est rendue sur place. Le trafic des trains est entre-temps dévié via Hasselt. (Belga)