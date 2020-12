Une jeune femme originaire de Genk retrouvée saine et sauve à l'étranger

Une jeune femme originaire de Genk et qui était portée disparue depuis samedi a été retrouvée saine et sauve à l'étranger, rapporte mardi soir le journal Het Laatste Nieuws. Le parquet du Limbourg n'a toutefois pas voulu confirmer la nouvelle mais précisé qu'une communication devrait suivre mercredi. Deux inconnus avaient précipité son véhicule dans le canal Albert, dimanche après-midi, près du Scheepvaartkaai à Hasselt.Rabia H. venait à peine de revenir, samedi, de Turquie. L'entente entre cette coiffeuse et son mari, avec lequel elle a deux enfants de six et neuf ans, n'était apparemment plus au beau fixe. Elle s'était rendue en Turquie pour rendre visite à sa famille et se donner un peu d'air mais était cependant déjà revenue en Belgique samedi. Dimanche, deux inconnus avaient ensuite précipité sa voiture dans le canal Albert avant de s'enfuir. Le véhicule avait été rapidement extrait de l'eau mais il n'y avait plus personne à l'intérieur. L'enquête de la police limbourgeoise a révélé que la voiture appartenait donc à la coiffeuse de Genk. Des agents se sont rendus chez elle et n'y ont trouvé que son mari, qui ignorait que la voiture avait été sortie du canal. Des proches de Rabia avaient assisté lundi à l'opération de recherche dans le canal Albert à Hasselt. Ils s'étaient alors dits persuadés qu'elle était toujours en vie. Ils ont finalement reçu un appel mardi soir depuis l'étranger leur signalant qu'elle était saine et sauve. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.