Une jeune fille de 12 ans est décédée des suites du coronavirus

Une jeune fille de 12 ans est décédée lundi du nouveau coronavirus en Belgique, a annoncé mardi Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19. "C'est un événement qui est très rare mais qui nous bouleverse."L'état de la jeune fille, testée positive au nouveau coronavirus, s'est détérioré après trois jours de fièvre, a ajouté son collègue Steven Van Gucht. "Nous ne savons pas pourquoi dans certains cas, cela se passe mal. Les situations doivent être étudiées au cas par cas." C'est "un moment émotionnellement difficile, parce que cela touche un enfant et la communauté médicale et scientifique. Nous pensons à sa famille et à ses proches", a déclaré Emmanuel André. (Belga)