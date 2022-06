Une journaliste de USA Today démissionne pour des articles bidonnés

Elle inventait des sources et des citations: une journaliste du quotidien national américain USA Today a démissionné et le journal a retiré de son site une vingtaine d'articles en exprimant jeudi ses "regrets" et en réaffirmant ses principes éditoriaux et éthiques.C'est après avoir reçu une demande de correction d'un article que USA Today a lancé un "audit sur le travail de reporter de Gabriela Miranda", l'une de ses journalistes, selon un communiqué publié sur son site. Cette enquête interne "a révélé que certains individus cités n'étaient pas liés aux organisations invoquées et semblaient inventés", a dénoncé l'organe de presse. USA Today s'est également rendu compte que "des citations d'autres personnes ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante et que certains articles contenaient des citations qui auraient dû être attribuées à d'autres". En conséquence, le journal a supprimé 23 articles de son site et d'autres plateformes parce qu'ils "ne répondent pas à nos critères éditoriaux". USA Today a assuré "faire de (son) mieux pour être précis et factuel dans tous (ses) contenus" et a dit "regretter cette situation". "Nous continuerons de renforcer nos principes et processus de reportage et d'édition" des informations, s'est engagé le journal en publiant quelques règles journalistiques de base comme la vérification des sources et des faits. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.