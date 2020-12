Une journaliste syrienne récompensée du Prix de la citoyenneté

La journaliste et réalisatrice Waad al-Kateab a remporté le Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V. Ce prix, attribué pour la seizième fois, distingue des personnalités belges ou internationales qui s'investissent "de manière exemplaire pour une société plus ouverte, démocratique et tolérante". Parmi les lauréats des éditions précédentes, figurent Jean-Pierre et Luc Dardenne, Stéphane Hessel et Michel Claise. D'origine syrienne, Waad al-Kateab a travaillé sur le conflit qui ravage son pays depuis bientôt dix ans."Née en 1991 en Syrie, Waad al-Kateab est journaliste, cinéaste et militante. En 2009, elle s'installe à Alep pour étudier l'économie à l'Université d'Alep mais ses études seront interrompues par la révolution et la guerre civile qui a suivi. Elle rend compte de la guerre dès le début du conflit et ce pendant 5 ans pour Channel 4 News. Agée d'une vingtaine d'années, elle milite comme journaliste-activiste et demande l'arrêt des bombardements sur les hôpitaux et les civils. En 2016, ses vidéos sont vues plus de 500 millions de fois et elle remporte dans la foulée un Emmy Award international avec ses reportages 'Inside Aleppo'", explique la Fondation P&V dans un communiqué. Depuis 2016, Waad al-Kateab vit en Grande-Bretagne où elle a fui avec sa famille. Elle remporte le "Prix L'Œil d'or" du meilleur documentaire au Festival de Cannes en 2019 avec "For Sama", et un Emmy Award en novembre dernier. "Avec 'For Sama', la tragédie syrienne se manifeste de l'intérieur. À l'aide d'une simple caméra numérique, la réalisatrice enregistre le soulèvement syrien contre le dictateur Assad dans le bastion rebelle d'Alep, du début à l'évacuation forcée fin 2016." "Waad al-Kateab a interpellé des millions de personnes à travers son témoignage en rapprochant l'intime et l'universel et nous montre ce qu'est la vraie citoyenneté", commente Olivier Servais, co-président de la Fondation P&V. Le Prix sera remis le 3 mai lors du Difference Day qui aura lieu à Bozar à Bruxelles. La Fondation P&V a été créée en 2000 avec le Groupe P&V Assurances comme principal sponsor. (Belga)