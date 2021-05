Une journée grise, venteuse et pluvieuse

La journée débutera sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluie dans la partie sud du pays et un temps souvent sec dans le nord, annonce mercredi l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, la météo deviendra partout variable, mêlant averses et éclaircies. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu, surtout dans le nord­ est. Du côté des températures, les maxima varieront de 10 à 16 degrés, sous un vent modéré à localement assez fort. Des rafales pourront atteindre jusqu'à 55 km/h.Ce soir, il fera nuageux mais la tendance aux averses s'estompera graduellement. La nuit prochaine, un peu de brouillard pourra se former en Ardenne. Les minima seront compris entre 4 et 10 degrés. Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses pourront encore se produire localement. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés, sous un vent faible à modéré. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.