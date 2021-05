Une journée sous la grisaille mais au sec

Le temps sera pratiquement sec jeudi avec, après la dissipation de la grisaille matinale, des éclaircies puis un ciel de plus en plus nuageux, annonce l'IRM, qui prévoit des maxima de 12 à 17 degrés.La matinée sera encore marquée par de la grisaille, notamment dans le sud­-est du pays ainsi que plus localement dans les autres régions. Ailleurs, on bénéficiera de belles éclaircies. Ensuite, le ciel deviendra plus nuageux mais le temps restera sec à une petite averse près. Les maxima varieront de 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 17 degrés en Campine. Le vent deviendra modéré sur l'ensemble du territoire et reviendra au secteur sud à sud­-ouest. (Belga)