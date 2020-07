Une ligne téléphonique pour récolter des informations sur la réalité carcérale

L'Observatoire international des prisons (OIP), la Ligue des droits humains (LDH), le Genepi Belgique et le Collectif de Luttes anti-carcérales (CLAC) ont mis en place la ligne téléphonique "Info'Prison" pour récolter des informations de la part de personnes côtoyant le milieu carcéral, annonce mercredi la LDH dans un communiqué. Leur objectif est d'informer le public de la réalité carcérale et d'exercer des pressions politiques "quant aux réalités inacceptables de l'incarcération".Ces organisations soulignent une nécessité urgente de s'allier face à la détresse actuelle des détenus et de leurs proches et dénoncent un manque de transparence politique en la matière. Elles déplorent notamment la détérioration des conditions de détention durant le confinement. "Tout au long de cette période, de nombreuses lettres ont été adressées aux autorités qui n'y ont souvent pas répondu. Pourtant, le ministère de la Justice a un devoir d'information envers les détenus et leurs proches. Ce droit à l'information pour les personnes incarcérées et leurs proches ne peut être un privilège ou un cadeau. Ce droit est encore plus essentiel dans une période anxiogène comme celle de la crise sanitaire." Les visites des enfants sont encore interdites et un grand nombre de colis contenant des masques envoyés par les familles auraient été refusés sans offrir d'alternative, soulignent-elles. Des plans en termes de visites proposés par les familles seraient également restés sans réponse. Cette situation "montre que les autorités manquent de bienveillance et de transparence envers le public dont elles doivent assurer le bien-être. Elle met en lumière l'impératif de s'organiser à ce sujet. C'est dans ce sens que s'inscrit la création de cette ligne téléphonique, et qu'ici a lieu, à nouveau, la demande de procéder impérativement à des changements concernant les conditions de visites et de communication envers les personnes enfermées et leurs proches", concluent-elles. Les personnes désireuses de témoigner peuvent contacter le 0498/51.51.91 tous les mercredis et samedis ou envoyer un courriel à ligneinfoprison@bawet.org. Toute information sera anonymisée. (Belga)