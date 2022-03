Une maison inhabitable à la suite d'un incendie à Havelange

Un incendie s'est déclaré, samedi matin peu après 4h00, dans une habitation de la rue de la Station, à Havelange, rapporte un porte-parole de la police locale (zone Dinaphi).D'importants dégâts ont été occasionnés au garage et à une annexe. La maison est quant à elle momentanément inhabitable. Les secours de la zone Dinaphi des casernes de Ciney, Dinant, Rochefort et de la zone Luxembourg se sont rendus sur place avec trois autopompes, une auto-échelle et deux citernes. L'incendie n'a pas fait de blessé. L'origine est probablement accidentelle, selon le porte-parole. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.