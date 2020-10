Une majorité des ministres sortants garde des collaborateurs payés par le fédéral

Une majorité des ministres et secrétaires d'Etat sortants du gouvernement Wilmès, non repris dans l'équipe d'Alexander De Croo, va utiliser la possibilité de garder deux collaborateurs payés par l'Etat, écrit le journal De Standaard vendredi. Le quotidien flamand a posé la question aux membres de l'ancien gouvernement.Selon différentes sources, la question de réformer ce système a été abordée durant les récentes négociations de formation d'un nouveau gouvernement. La plupart des partis étaient favorables à une modification, mais le MR s'y serait opposé. Le dossier a donc été remis à plus tard, en fin de législature. (Belga)