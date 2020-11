Une manifestation longue de 60 heures pour réclamer plus d'ambition pour le climat

Une manifestation pour le climat qui doit durer 60 heures a débuté ce lundi à 07h00 devant le Parlement wallon, à Namur. La mobilisation se poursuivra à Bruxelles jusqu'à mercredi. Soixante activistes se relayeront pour réclamer une diminution d'au moins 60% des gaz à effet de serre d'ici 2030 au niveau européen.La Coalition Climat, composée d'associations environnementales, de syndicats et de collectifs citoyens, demande plus d'ambition au monde politique. Sur le coup de 07h00 ce lundi, c'est Zanna Vanrenterghem, porte-parole néerlandophone de la Coalition Climat, qui a débuté l'action devant le Parlement wallon. Elle a ensuite été relayée par Adélaïde Charlier, coorganisatrice de Youth for Climate, puis par un membre de l'association des Grands-parents pour le Climat. L'opération namuroise est prévue jusqu'à 15h00, avec la présence de représentants du Réseau agricole des Paysans, du Centre national de coopération au développement, des Amis de la Terre, de citoyens, d'une activiste de Greenpeace Namur et enfin d'un membre de la CSC. Des Bruxellois prendront ensuite le relais devant le cabinet du ministre-président régional Rudi Vervoort, de 15h00 à 21h30. De manière à respecter le couvre-feu, huit activistes se relayeront pendant la nuit face caméra depuis des bureaux. Mardi, d'autres manifestants siègeront devant le gouvernement flamand. Mercredi, ils viseront le gouvernement fédéral. L'ensemble de l'action est retransmis en direct sur le web, où les citoyens peuvent marquer leur soutien à la Coalition Climat. Pour parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050, la Commission européenne propose qu'en 2030, l'Europe atteigne une réduction d'au moins 55% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Le Parlement européen, lui, demande d'aller jusqu'à -60%. Quant aux États membres, ils doivent encore s'accorder. Le sommet des 10 et 11 décembre prochains abordera ce sujet. À ce stade, les engagements pris par les États signataires de l'Accord de Paris placent la Terre sur une trajectoire de réchauffement d'au moins 3°C, alors que l'objectif est de contenir la hausse du mercure bien en deça de 2°C et si possible à +1,5°C. (Belga)