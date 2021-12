Une mère et deux bébés hospitalisés pour une intoxication au CO à Saint-Gilles

Une mère et ses deux bébés âgés d'un mois habitant dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles ont été hospitalisés, intoxiqués au CO, indiquent les pompiers. Quinze personnes qui vivent dans le même immeuble doivent aller loger ailleurs, les installations des chauffe-eau semblant en mauvais état.Les services de secours ont été alertés dimanche après-midi vers 15h30 qu'une femme avait été retrouvée dans sa salle de bains inconsciente. Dès que les ambulanciers ont pénétré dans l'appartement, leurs appareils de mesure du CO se sont déclenchés. La famille a été évacuée, les fenêtres ouvertes et les pompiers prévenus. La femme et ses deux bambins ont été emmenés à l'hôpital. Leur vie n'est pas en danger. Le chauffe-eau est à l'origine de l'intoxication au CO. Les pompiers ont contrôlé tout l'immeuble, composé de deux maisons mitoyennes divisées en appartements, avec une seule entrée. Des problèmes semblables ont été détectés dans les autres appartements, de sorte que les pompiers ont coupé l'alimentation en gaz de tout l'immeuble. Les 15 résidents doivent être logés ailleurs. Pour éviter une intoxication au CO, les pompiers recommandent d'assurer l'apport en air frais et une bonne ventilation. "Faites installer votre appareil par un technicien agréé et faites-le contrôler régulièrement", préconisent-ils aussi. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.