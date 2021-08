Une montgolfière avec 16 personnes finit sa course dans des arbres à Loverval

Une montgolfière avec seize personnes à son bord a terminé sa course dans des arbres, jeudi soir dans la localité de Loverval, au sud-est de Charleroi, rapporte La Nouvelle Gazette (Sudpresse) sur son site internet. L'accident n'a pas fait de blessé.D'après le journal, la montgolfière, qui était partie de Cerfontaine pour survoler la région de Gerpinnes, se serait retrouvée en mauvaise posture en raison de mauvaises conditions météorologiques. Ballotée à plusieurs reprises par des rafales de vent, la montgolfière a finalement terminé sa course dans des arbres d'un champ de Loverval, la toile accrochée à des branches et la nacelle suspendue en hauteur. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont rendus sur place, de même que la police locale. Toujours selon La Nouvelle Gazette, l'accident n'a pas fait de blessé. (Belga)

