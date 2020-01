Une nouvelle école européenne ouvrira ses portes à Bruxelles en 2021

Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'ouverture provisoire d'une nouvelle école européenne à Bruxelles l'an prochain. Elle pourra accueillir 1.500 étudiants et sera installée sur l'ancien site de l'OTAN, là où sera construite l'école permanente qui sera quant à elle en mesure d'accueillir 2.500 étudiants.Cette mesure permet à la capitale de garantir son statut de "ville diplomatique de premier plan", selon le ministre en charge de la Régie des bâtiments, Koen Geens (CD&V). "La ville offre un point de chute pour 5.400 diplomates et 20.000 lobbyistes et se révèle être de ce fait la ville diplomatique la plus importante au monde. Son caractère international génère pas moins de 121.000 emplois et cinq milliards d'euros à la valeur ajoutée pour l'économie bruxelloise. Nous devons continuer à endosser au maximum ce statut. Proposer un enseignement international y joue un rôle essentiel", a-t-il expliqué. A l'origine, les écoles européennes scolarisaient les enfants des fonctionnaires européens dans le pays où ils travaillaient. L'idée d'école européenne a remporté un tel succès que plusieurs d'entre elles ont vu le jour et se sont ouvertes à un public plus large. Il s'agit d'écoles publiques reconnues officiellement qui offrent un enseignement maternel, primaire et secondaire et qui sont gérées sous la houlette d'un réseau européen. Les cours sont donnés en plusieurs langues, telles que le français, l'anglais et la langue maternelle. Les enseignants sont détachés de tous les États membres. Il existe actuellement 13 écoles de ce type, dont quatre à Bruxelles et une à Mol. Les autres se trouvent en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays Bas, en Espagne et en Italie. (Belga)