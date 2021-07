Une nouvelle journée pluvieuse

La matinée de lundi se déroulera sous les nuages, avec des périodes de pluie ou des averses le matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre n'est pas exclu localement. D'autres averses en provenance de la France traverseront la Belgique durant l'après-midi, les plus actives concernant la moitié sud-est du territoire, avec un risque d'orages.Quelques éclaircies feront en revanche leur apparition sur l'ouest et le centre du pays et le temps deviendra plus sec. Les maxima seront compris entre 17°C en Hautes Fagnes et 21°C ailleurs, sous un vent faible à modéré. Les conditions seront temporairement plus calmes dans la soirée, avec encore quelques averses éparses mais un temps sec sur la plupart des régions. Durant la nuit, le vent se renforcera et des pluies atteindront la Belgique à partir de l'ouest. Les précipitations prendront aussi la forme d'averses, pouvant alors être orageuses. Les pluies toucheront encore le sud-est du territoire mardi, tandis qu'ailleurs, le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre 18 et 23°C et le vent soutenu. (Belga)