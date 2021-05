Une partie de la fusée chinoise s'est désintégrée au-dessus de l'océan indien

Un important segment de la fusée chinoise qui a fait son retour dimanche dans l'atmosphère s'est désintégré au-dessus de l'océan indien dimanche, a annoncé l'agence spatiale chinoise, après de vives spéculations sur l'endroit où cet objet de 18 tonnes pourrait tomber."Selon le suivi et l'analyse, à 10H24 (02H24 GMT) le 9 mai 2021, le premier étage de la fusée porteuse Longue-Marche 5B est rentrée dans l'atmosphère", a déclaré le Bureau chinois d'ingénierie spatiale habitée dans un communiqué, fournissant les coordonnées d'un point se situant dans l'océan Indien près des Maldives et ajoutant que la majorité de ce segment s'est désintégré et a été détruit en rentrant dans l'atmosphère. (Belga)

