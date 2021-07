Une péniche-cargo affrétée par le Musée Tinguely en escale à Anvers fin juillet

Pour célébrer le 25e anniversaire du Musée Tinguely à Bâle, les animateurs de ce haut lieu culturel ont pris l'initiative d'affréter une péniche-cargo (long de 40 mètres et disposant d'un espace d'exposition de 100 m2) qui fera escale, jusqu'au 26 septembre dans une dizaine de villes européennes dont Anvers où on pourra la visiter les 28 et 29 juillet sur le "Asiadok".Le centre culturel "Het Bos" et l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers parrainent l'événement. . Après une première étape à Paris, ce sera donc dans la métropole belge que les visiteurs pourront monter à bord pour y découvrir la carrière artistique de Jean Tinguely (1925-1991), célèbre pour ses sculptures monumentales et autres "machines". spectaculaires et véritable gloire nationale dans son pays d'origine. Le périple a débuté dans la capitale française où l'artiste, né à Fribourg en Suisse, a vécu en bords de Seine au cours des années 1950. L'année prochaine, le Grand Palais parisien accueillera du reste une vaste rétrospective consacrée à son oeuvre. Après Anvers, l'exposition itinérante, baptisée "Museum Tinguely Ahoy" passera, entre autres, par Amsterdam, Maastricht, Düsseldorf ou encore Francfort pour achever son joyeux circuit au cours du week-end de festivités organisé, du 24 au 26 septembre, à Bâle pour fêter cet anniversaire. Le Musée Tinguely est situé Paul Sacher-Anlage, 2, à Bâle en Suisse. (Belga)

