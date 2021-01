Une pension nette à la baisse pour certains retraités en janvier

Une partie des 2,3 millions de pensionnés en Belgique recevront un montant de pension net légèrement inférieur en janvier, écrivent samedi Het Nieuwsblad et Het Belang Van Limburg. Mais il ne s'agit pas d'une baisse des retraites, assure le Service fédéral des pensions.Un précompte professionnel un peu plus important est en fait retenu sur la pension, de sorte que les retraités devront payer moins ou pas de supplément pour leurs impôts. Mais ce changement n'a pas été communiqué, seul un message a été publié sur les sites internet du SPF Finances et du Service fédéral des pensions. "Nous n'avons été informés que tardivement", ajoute Vic Beullens du Service fédéral des pensions. (Belga)

