Une perquisition menée au domicile de Jürgen Conings

Les enquêteurs de la police fédérale ont mené vendredi soir une perquisition au domicile du militaire d'extrême droite Jürgen Conings à Dilsen-Stokkem (Limbourg), a indiqué le parquet fédéral. D'après Het Laatste Nieuws, des échantillons d'ADN y ont été prélevés, mais le parquet se refuse pour le moment à tout commentaire. Le ministère public communiquera plus tard dans la journée.La compagne de Jürgen Conings, Gwendy, a lancé un appel au militaire en fuite sur VTM NIEUWS vendredi soir pour qu'il se rende. Dans un message d'environ 20 secondes, elle s'adresse directement au fuyard et lui demande de ne pas faire de victimes. Elle l'invite à mettre fin à sa cavale pour elle et sa famille. Au cinquième jour de recherche, il n'y a toujours aucune trace de cet homme, âgé de 46 ans. Les fouilles entreprises depuis mardi dans le parc national de Haute Campine se poursuivent. (Belga)