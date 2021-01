Une personne blessée dans un accident sur la E42, à Ensival

Un accident de la route s'est produit vendredi vers 21h30, sur la E42, Saint-Vith-Verviers, à hauteur d'Ensival, sur le territoire de la commune de Verviers, a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Höegne et Plateau qui intervient sur place.L'autoroute E42, Saint-Vith-Verviers, a été temporairement fermée vendredi soir à la suite d'un accident de la route qui a fait un blessé, ont indiqué les pompiers qui sont présents sur place avec deux véhicules de balisage. L'ambulance de Verviers est également intervenue sur les lieux de l'accident. L'état de santé de la victime et les causes de l'accident ne sont pas encore connues. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.