Une personne décède après la chute de sa voiture dans le lac de Robertville

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule mercredi soir avant de tomber dans le lac de Robertville à Waimes (province de Liège), indique le parquet de Liège. Une personne est décédée.La voiture a heurté une barrière de sécurité de la Nationale 676 à hauteur du lac de Robertville sur le pont d'Haelen situé à Waimes, mercredi vers 19h. Le véhicule est ensuite tombé dans le lac. Selon plusieurs témoins sur place, la voiture a coulé rapidement et ils n'ont pas pu aider la victime, seule en cause. C'est grâce aux caméras de surveillance situées à proximité du lieu de l'accident que le parquet a pu confirmer qu'il n'y avait qu'une personne à bord. Le corps n'a toujours pas été retrouvé, mais le parquet signale que la personne serait décédée. Des plongeurs et une dépanneuse sont sur place pour retrouver le corps du conducteur et remonter la voiture à la surface. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident. (Belga)

