Une personne intoxiquée lors d'un incendie de bâtiment à Blegny

Un incendie s'est déclaré samedi soir vers 21h00 dans un bâtiment rue de l'Égalité à Blegny, ont indiqué les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau. Les secours ont ajouté qu'une personne avait été intoxiquée par les fumées.À 21h30, l'incendie n'était pas encore maîtrisé. En plus du départ normal avec deux autopompes, un engin aérien et une citerne, un second engin aérien et une autre citerne ont été demandés en renfort. Les secours ont précisé qu'une vingtaine de pompiers se trouvaient sur place pour lutter contre les flammes. (Belga)

