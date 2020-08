Une personne perd la vie dans un accident de la circulation à Liège

Un accident de la circulation impliquant un automobiliste et un motard s'est produit mardi soir à Liège, a indiqué mardi la police de Liège. Le conducteur de la moto a perdu la vie, ont précisé les pompiers.Mardi peu avant 20h30, un accident de la circulation s'est produit rue Ernest Solvay à Liège, entre la rue de l'Ile aux Corbeaux et la rue de l'Ile-Coune. Deux véhicules ont été impliqués dans l'accident, une voiture et une moto. Le conducteur du deux-roues a perdu la vie. La rue a dû être fermée dans les deux sens de circulation le temps de l'intervention des secours. Pour l'heure, nous n'avons pas d'information quant aux circonstances exactes de l'accident. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.