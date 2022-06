Une personne victime de coups de couteau lors d'une bagarre à Schaerbeek

Une personne a été poignardée lors d'une bagarre qui a débuté lundi vers 19h00 dans la rue d'Aerschot à Schaerbeek et qui s'est poursuivie jusqu'à la hauteur de la rue Allard, a indiqué, dans la soirée, la porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode), Audrey Dereymaeker, confirmant ainsi une information donnée par Sudinfo. Un suspect a été interpellé.La victime a été prise en charge par les services de secours. Son état de santé est incertain, mais ses jours ne sont a priori pas en danger. Une personne a été interpellée. Son rôle dans les faits n'est cependant pas encore clair, selon les premiers éléments communiqués par la police locale. L'enquête sur les circonstances de la bagarre et du coup de couteau est en cours. (Belga)

