Une photo du "Clasico" en feu remporte le prix du public des Nikon Press Photo Awards

Le photographe Bruno Fahy a remporté le Prix du Public des Nikon Press Photo Awards avec sa photo sportive "Le Clasico en Feu", un instantané des incidents intervenus lors du match Standard-Anderlecht en avril 2019, annonce le jury vendredi. Les autres vainqueurs de la 13e édition du prix sont Wouter Van Vooren (catégorie News), Jef Boes (catégorie Sport) et Alain Schroeder (catégorie Stories).La jury de possessionnels a choisi à l'unanimité de récompenser la photo d'actualité "Marche silencieuse pour Julie Van Espen" du photographe de presse Wouter van Vooren, notamment pour son aspect esthétique et sa valeur journalistique. Elle a été prise lors de la marche silencieuse à Merksem, l'endroit où la jeune femme a été assassinée. La photo sportive gagnante de Jef Boes, "Junior Bauwens Out", immortalise elle le boxeur belge complètement épuisé et vaincu. "La photo brute, mais honnête, montre à quel point les athlètes vont parfois au fond de leur sport. C'est presque comme si vous ressentiez la douleur du boxeur lui-même", ajoute le jury. Alain Schroeder a par ailleurs remporté le Stories award pour son reportage "Saving Orangutangs", "un chef-d'oeuvre documentaire et journalistique". Près de 80 photographes de presse professionnels ont participé à la 13e édition des Nikon Press Photo Awards. Quelque 620 photos avaient été soumises. (Belga)