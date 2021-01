Une rave party réunit environ 2.000 personnes en Bretagne

Jusqu'à 2.000 personnes ont participé à une fête clandestine dans la nuit de jeudi à vendredi sur la commune bretonne de Lieuron (Ille-et-Vilaine), au sud de Rennes, annoncent les médias français BFMTV et Ouest-France.Les forces de l'ordre n'avaient pas réussi à évacuer ces "teufeurs" vendredi matin, selon certaines sources. Sur une vidéo de Ouest-France, on peut distinguer des centaines de jeunes s'amuser dans ce qui ressemble à une rave, dans un hangar, sans véritable respect des gestes barrières, observe le quotidien. Trois agents auraient été blessés et un véhicule de gendarmerie incendié dans la nuit, précise encore BFMTV. Une enquête a été ouverte par le parquet et a été confiée à la brigade de recherche de Redon. (Belga)