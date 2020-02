Une représentation monumentale de la femme aux arcades du Cinquantenaire pour le 8 mars

L'artiste brésilienne Elen Braga suspendra une tapisserie de 120 m2 devant l'arcade centrale de l'arc de triomphe du parc du Cinquantenaire à Bruxelles l'après-midi du dimanche 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Cet auto-portrait monumental de 24 mètres de haut représente plus de 2.184 heures de travail, réalisées entre le 26 octobre 2018 et le 30 janvier 2020.L'artiste Elen Braga vit actuellement à Bruxelles. Ses réalisations, souvent démesurées, touchent à l'absurde pour explorer les processus de constructions-narrations qui influencent la force, l'ambition, la futilité ou la résilience de la personne humaine. Cette œuvre intitulée "Elen Ou Hubris" représente l'image d'une femme en position debout sur un piédestal. L'artiste veut associer le grand geste urbain qu'a figuré la construction des arcades du Cinquantenaire avec la notion d'Hubris, un mot dérivé du grec pour qualifier l'orgueil exagéré, l'excès de confiance en soi ou l'arrogance qui défie les dieux. Le dessin de l'œuvre fait référence au roi de Babylone Nabuchodonosor, qui a fait construire en 562 avant Jésus-Christ une statue de lui-même d'une hauteur de 60 fois la longueur de son avant-bras (60 coudées). Elen Braga voit dans les actes architecturaux d'ampleur des rappels d'un passé peut-être trop sûr de lui-même. Elle propose de revisiter le paysage urbain en s'interrogeant sur son iconographie et ses idoles, ainsi que sur l'image et la place de la femme dans le discours urbanistique. Par sa taille et son emplacement, l'œuvre propose une réflexion critique sur l'ordre monumental et patriarcal du monde. La tapisserie a nécessité 200 kg de laine, fournie par des entreprises belges. Elle sera exposée de 13h00 à 17h00 le dimanche 8 mars. (Belga)