Une semaine au sec

Le temps devrait rester sec jusqu'à la fin de semaine, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique samedi. Cet après-midi, le soleil sera de la partie, faisant grimper le mercure jusqu'à 25° par endroits.Dimanche, après dissipation de la brume matinale, le temps deviendra ensoleillé dans l'ouest, le centre et l'extrême-sud du pays. Des nuages bas pourraient persister sur l'Ardenne. Les maxima se situeront entre 20 ou 21° sur l'Ardenne et la Côte et 25 à 26° ailleurs. Le vent sera généralement modéré de secteur nord à nord-est. Le soleil se fera plus discret lundi, mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 19 et 24° sous un vent modéré. La température ira ensuite en augmentant, pour provoquer des risques d'orages à partir de vendredi soir. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.