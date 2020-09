Une semaine entre nuages, gouttes de pluie et timides éclaircies

Quelques gouttes de pluie pourraient tomber du ciel nuageux mercredi après-midi, mais le temps restera sec dans la plupart des régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 23 ou 24 degrés en Flandre et le vent de secteur ouest-sud-ouest soufflera modérément.Mercredi soir, une zone de pluie peu active abordera le nord-ouest du pays avant de faire place à des éclaircissements et un temps plus sec. Le vent en fin de nuit sera faible à modéré de secteur nord-ouest, s'orientant ensuite au nord-est. Jeudi, le risque d'averses sera légèrement présent dans le sud du pays, contrairement à la Flandre qui profitera d'un sec sec et ensoleillé. Les maxima varieront entre 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 degrés en Gaume. Le vent sera généralement faible de nord-est. Vendredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera assez ensoleillé et généralement sec et les maxima oscilleront entre 20 degrés à la Côte et 24 degrés dans l'extrême sud du pays. Samedi, une faible perturbation transitera sur le pays et sera responsable de nuages, principalement au nord du sillon Sambre et Meuse mais le temps restera généralement sec. De larges éclaircies resteront présentes ailleurs dans le pays. Dimanche, le temps sera ensoleillé et sec avec quelques nuages élevés. (Belga)