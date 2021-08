Une semaine toujours maussade

Le ciel sera encore partiellement à très nuageux ce lundi après-midi, avec encore quelques averses ou périodes de pluie. Dans la moitié sud-est, les précipitations seront régulières et pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le littoral profitera par contre d'un temps sec avec de généreuses périodes ensoleillées. Les maxima, légèrement inférieurs aux valeurs de saison, seront compris entre 15 et 21 degrés, sous un vent faible ou modéré qui soufflera de direction variable.En soirée, la moitié sud du pays devra encore composer avec des périodes de pluie ou des averses, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. En cours de nuit, cette zone de précipitations gagnera du terrain vers le nord. Les minima varieront de 8 à 14 degrés sous un vent généralement faible de direction variable ou de nord-est. Mardi, le temps sera inchangé, avec des périodes de pluie ou d'averse pouvant prendre un caractère orageux. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 15 et 21 degrés. Mercredi, les nuages seront encore abondants mais il devrait faire sec. La seconde moitié de la semaine sera marquée par un temps variable, encore ponctué d'averses. (Belga)