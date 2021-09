Une soixantaine d'interventions pour des intempéries à Ath et Lessines

Des orages, suivis de pluies torrentielles, sont tombés jeudi soir dans les régions de Lessines et d'Ath. Les pompiers sont déjà intervenus à une soixantaine de reprises.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, peu après 18h00, que de violents orages, suivis de pluies torrentielles, ont éclaté dans les entités d'Ath et de Lessines, en Wallonie picarde. À la même heure, dans les autres entités du Hainaut occidental, pas une goutte de pluie n'est tombée. "A 21h00, nous sommes déjà intervenus à une soixantaine de reprises pour des caves inondées et des routes sous eau. On ne déplore ni accident, ni blessé. Les pluies ont cessé mais nos interventions sont toujours en cours. Toutes les communes des entités d'Ath et de Lessines ont été touchées par ces violentes chutes d'eau", explique-t-on au dispatching des pompiers de la Wapi. (Belga)

