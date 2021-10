Une stabilisation des chiffres du coronavirus pour entamer le mois d'octobre

À l'entame du mois d'octobre, la situation épidémiologique du coronavirus semble se stabiliser, que ce soit en termes de nouvelles contaminations (-8%), de taux de positivité sur les tests qui reste figé à 4,5% ou encore du nombre d'hospitalisations (-2%), selon les derniers chiffres présentés par l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi. Seule une légère augmentation du nombre de décès vient ternir le tableau, avec à 8,6 personnes décédées en moyenne par jour pour la période du 21 au 27 septembre, pour seulement 6,1 décès pour la période de référence précédente (soit une augmentation de 40%). Ces décès sont très majoritairement constatés en hôpital (94%).Du 24 au 30 septembre, 54,3 patients en moyenne par jour ont été admis à l'hôpital pour cause de coronavirus, pour 55,4 la semaine précédente, soit une diminution de 2%. En date du jeudi 30 septembre, 713 lits d'hôpital étaient occupés par des patients covid (+3%), dont 212 en unité de soins intensifs (-2%). En région Bruxelloise, il est estimé que 22% des places USI sont allouées à des patients Covid. Au niveau national, avec une moyenne de 1.890 cas confirmés de Covid-19 par jour entre le 21 et le 27 septembre, le pays connaît un recul de 8% par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction (Rt), a légèrement diminué et est inférieur à 1 (0,956). Lorsqu'il est inférieur ou supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir ou accélérer. Le nombre de tests effectués est resté stable au cours de la période du 21 au 27 septembre (327.190 tests effectués), avec un taux de positivité pour la Belgique pour cette même période figée à 4,5%. Ce sont les enfants dans la tranche d'âge de 0 à 9 ans qui présentent le taux de positivité le plus élevé avec 9,2%. Les autres catégories d'âge tournent toutes à une unité près autour des 4%. Géographiquement parlant, c'est Bruxelles qui a enregistré le plus grand nombre de tests positifs (3.332) avec un taux de positivité de 6,5%. La province de Liège suit la marche, avec 2.812 tests positifs et un taux de positivité de 7,8% (le plus élevé en Belgique). L'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas pour la Belgique est de 240/100 000 habitants, tandis que l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations est de 3/100 000 habitants. Le 29 septembre, 72,9% de la population totale en Belgique étaient entièrement vaccinés. Les disparités entre régions restent importantes, puisque ce chiffre s'élève en Flandre à 79,1%, en Wallonie à 67,5% et à Bruxelles, à 52%. Dans le monde, le Covid-19 a déjà causé le décès de 4,7 millions de personnes, dont 1,3 million pour l'Europe. (Belga)

