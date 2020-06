Une statue de Jules César vandalisée à Zottegem

Les représentations du roi Léopold II ne sont pas les seules à souffrir de la contestation sociale actuelle. La statue de Jules César se trouvant à Velzeke, dans l'entité de Zottegem (Flandre orientale), a été vandalisée, dans la nuit de samedi à dimanche.La statue de l'empereur romain est assez abîmée. La lance que Jules César tenait dans une main a été arrachée et les auteurs ont écrit le graffiti 'krapuul' sur le socle de la statue. Une enquête a été ouverte pour remettre la main sur les vandales. "Nous allons estimer plus précisément lundi l'ampleur des dégâts et les réparations à effectuer. Celles-ci seront à charge des auteurs", a fait savoir la bourgmestre Jenne De Potter (CD&V). Un kilomètre plus loin, des statues en marbre situées dans le jardin du cloître Saint-Antoine ont aussi été endommagées, probablement par les mêmes individus. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.