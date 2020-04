Une structure intermédiaire pour les patients pourrait être en place lundi à Bruxelles

Une structure intermédiaire consistant en des hôtels et maisons de repos vides pourrait être mise en place dès lundi à Bruxelles afin d'accueillir des patients guéris et qui resteraient dans ces établissements, soignés par du personnel médical, avant un retour définitif chez eux, a annoncé le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron. Interrogé par Bel RTL, le ministre a précisé que cette structure intermédiaire permettrait de ralentir la saturation des hôpitaux où les hospitalisations liées au Corona sont longues.Cela concernerait notamment des personnes guéries mais qui ont perdu de l'indépendance et qui craignent de rentrer chez elles toutes seules. Si tous les hôpitaux de Bruxelles sont saturés, alors des patients seront déplacés vers les hôpitaux d'autres provinces en Flandre et en Wallonie, a-t-il ajouté, rappelant que le taux de saturation des hôpitaux au niveau belge n'était pas du tout atteint. Ces structures intermédiaires se sont pas destinées aux malades provenant de maisons de repos. M. Maron avait indiqué mercredi en commission mixte du parlement régional que ces personnes sortant de l'hôpital étaient tombées malades au sein de la maison de repos auparavant. Il n'est par conséquent pas opportun de mettre en place une structure d'accueil intermédiaire entre l'hôpital et la maison de repos, avait-il estimé. Alain Maron a par ailleurs confirmé qu'au stade actuel, environ une maison de repos bruxelloise (il y en a 146 dans la région) sur deux était touchée par le coronavirus. D'après lui, on a dénombré jusqu'à présent une soixantaine de décès confirmés Covid-19 et une cinquantaine de décès "suspects" dans les maisons de repos et apparentées de la capitale. (Belga)