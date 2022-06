Une tornade fait un mort et 10 blessés aux Pays-Bas

Une tornade a fait au moins un mort et dix blessés lundi dans la ville côtière de Zierikzee, dans le sud-ouest des Pays-Bas, ont annoncé les services d'urgence.Ce phénomène rare a arraché les toits de quatre maisons et provoqué l'effondrement de la façade d'une maison, selon les autorités de la province de Zélande. "Malheuseusement la tornade a fait un mort et les premiers éléments font état d'environ dix autres personnes blessées", indique un communiqué de la même source, ajoutant que "les services d'urgence sont encore occupés à évaluer l'impact" de la tornade. "Les dégâts sont considérables dans plusieurs rues de Zierikzee. En plus des tuiles et des arbres tombés, les toits de quatre maisons ont été arrachés", selon les autorités. Des tuiles ont notamment été arrachées par le vent du toit d'une église et des trampolines se sont envolés dans les airs, a décrit la télévision publique NOS. Selon le responsable d'une société de logements, entre 10 et vingt maisons seraient inhabitables. (Belga)

