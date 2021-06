Une troisième victime sortie des décombres

Un troisième corps sans vie, celui d'un homme, a été découvert et sorti des décombres samedi après l'effondrement vendredi d'un bâtiment scolaire dans le quartier Nieuw Zuid d'Anvers, signalent samedi les pompiers locaux.L'identité de la victime n'est pas encore connue, les services d'urgence voulant en outre d'abord prévenir la famille de la victime. La troisième victime a été retrouvée et extraite des décombres juste avant midi. Les secours se concentrent désormais sur deux hommes disparus, dont les chances de survie s'amenuisent. Les pompiers ont également de bonnes nouvelles à annoncer: sur les neuf victimes qui ont été transportées à l'hôpital, une personne a déjà été autorisée à le quitter. Les huit autres sont dans un état stable. Le DVI (Disaster Victim Identification), le service d'identification des victimes de la police fédérale, a été dépêché sur place. Les familles et amis des victimes sont, quant à eux, accueillis à proximité du lieu de la catastrophe. (Belga)

