Une vente aux enchères de produits Hergé rapporte 220.000 euros à Liège

Une vente aux enchères consacrée à Hergé organisée dimanche au Palais des Congrès de Liège a rapporté 220.000 euros au total. Quelque 400 personnes y ont participé.Parmi les nombreuses pièces vendues dimanche, plusieurs sont parties pour une somme élevée. C'est notamment le cas de l'album "Tintin au pays des Soviets" (22.800 euros). Des statues grandeur nature de Tintin et du Capitaine Haddock ont trouvé un preneur à 4.200 euros/pièce, une affiche de Tintin datant de 1944 a été vendue 5.000 euros soit, près de quatre fois plus qu'estimée. Cinquante personnes avaient fait le déplacement et 350 ont participé à la vente via internet ou par téléphone, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. "Les produits de ce type sont une valeur refuge, un peu comme l'immobilier mais avec des sommes plus raisonnables. On peut à la fois se faire plaisir et être certain de ne pas perdre d'argent", explique l'un des organisateurs. C'était la troisième année que "BD enchères" organisait cette vente de produits Hergé. Elle a été suivie par une autre consacrée aux planches, dessins et illustrations originales de bande dessinée. L'organisation propose chaque année près de 10.000 lots aux enchères au Palais des Congrès, où se trouvent ses bureaux et sa salle de ventes. (Belga)