Une vingtaine de blessés, dont un grave, dans l'accident d'un train touristique en France

Dix-neuf personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans l'accident d'un train touristique samedi après-midi près de Pontarlier, dans l'est de la France, manifestement consécutif à un freinage brutal, a-t-on appris auprès de la préfecture.Le Coni'Fer, petit train touristique de deux wagons, sillonne sur quelques kilomètres le Haut-Doubs à environ 1.000 mètres d'altitude. "Il y a 18 blessés légers et un grave", a-t-on précisé de même source. "Tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de Pontarlier", a-t-on ajouté. Le train transportait une trentaine de personnes. L'accident s'est produit vers 13H30, au niveau de la commune des Hôpitaux-Vieux, à une quinzaine de kilomètres au sud de Pontarlier. Pour une raison qui reste encore à déterminer, le Coni'Fer a freiné brutalement, a-t-on indiqué de même source. Selon le quotidien régional L'Est Républicain, le train roulait à une dizaine de km/h lorsque l'accident s'est produit. La plupart des passagers étaient alors attablés au wagon-restaurant, selon le journal. (Belga)

