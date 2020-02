Une vingtaine de médias étrangers ont fait le déplacement à Alost

Une vingtaine de médias étrangers ont introduit une demande d'accréditation pour le carnaval d'Alost. Aucun organe de presse israélien n'est représenté, contrairement aux publications juives américaine 70 Faces Media et belge Joods Actueel. Les trois agences de presse mondiales AFP (France), Reuters (Royaume-Uni) et AP (États-Unis) sont elles aussi présentes, signe du retentissement international de la polémique née l'an dernier.Outre des médias belges francophones beaucoup plus présents qu'à l'accoutumée, le carnaval a cette année également attiré des journalistes de France Télévisions, Euronews, Vice News ou encore Blauer Rhein Argentur. (Belga)