Une vingtaine de volontaires ont rejoint l'Ukraine depuis la Belgique, selon l'ambassade

Quelque 110 personnes ont contacté l'ambassade ukrainienne à Bruxelles pour exprimer leur volonté de rejoindre la "légion internationale de défense territoriale", créée fin février par le président ukrainien, ont annoncé lundi à Belga les services de l'ambassade. Près de 18 personnes, de différentes nationalités, ont déjà rejoint l'Ukraine pour prêter main forte à l'armée."Nous avons fait passer un entretien à cinquante personnes", précise Vladyslava Litiaga, deuxième secrétaire de l'ambassade. Ces entretiens ont pour premier objectif de s'assurer que les volontaires disposent d'une "expérience militaire de combat" et présentent "un casier judiciaire vierge". L'ambassade assure "faire le maximum" pour analyser scrupuleusement le profil de chaque personne envoyée sur le terrain. "Nous parcourons avec beaucoup d'attention les profils Facebook des candidats afin de déceler les signes d'une éventuelle radicalisation", précisent les services diplomatiques. Par ailleurs, des juristes de différents consulats ukrainiens se seraient également assurés de la légalité de l'envoi de ressortissants étrangers au côté de l'armée ukrainienne. Les autorités belges ont quant à elles assuré la semaine passée que "le départ de ces volontaires pour rejoindre l'armée ukrainienne ne constituait pas en soi une infraction, pas même selon la loi belge relative aux mercenaires". Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a toutefois précisé que les profils de ces "volontaires" feraient l'objet d'un suivi des services de la Sûreté de l'État. Un nouveau groupe de volontaires devrait bientôt quitter la Belgique pour rejoindre l'Ukraine, a fait savoir l'ambassade, sans préciser leur nombre et la date de leur départ. L'ambassade d'Ukraine rappelle par ailleurs que toute personne souhaitant apporter des dons pour soutenir la population ukrainienne peut se rendre sur le site du Palais 11 au Heysel, où ils seront réceptionnés et triés par des employés de l'ambassade et des volontaires. (Belga)