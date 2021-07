Une voiture percute une façade à Sprimont

Une voiture a percuté, vendredi en fin de soirée, une façade à Sprimont, a indiqué la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau qui intervient sur place et procède à un balisage.À la suite de l'accident qui s'est produit rue de Louveigne, il y a un risque d'effondrement, notent les services de secours. L'état de santé de la victime n'est pas encore connu. L'ambulance de Pepinster et le SMUR de Verviers ont été dépêchés sur les lieux de l'accident. (Belga)

