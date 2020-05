Une voiture percutée par un train à un passage à niveau à Pelt

Une voiture s'est retrouvée sous un train de passagers, samedi soir vers 19h30, au passage à niveau de la Astridlaan à Pelt, sur la ligne Herentals-Hamont. Un homme âgé de 48 ans est décédé. Les signaux et la barrière auraient fonctionné normalement.Une dizaine de passagers se trouvaient dans le train et ont été évacués. La SNCB a déployé des bus de remplacement entre Neerpelt et Mol. (Belga)

