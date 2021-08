US Open - Andy Murray dans le tableau final après le forfait de Wawrinka

Andy Murray, ancien N.1 mondial et triple vainqueur en Grand Chelem, a hérité de la place de Stan Wawrinka dans le tableau final de l'US Open (30 août - 12 septembre). Le Suisse, lauréat du tournoi en 2016, se remet toujours d'une opération au pied.L'Écossais de 34 ans, vainqueur à Flushing Meadows en 2012, n'a joué que 8 matches sur le circuit principal cette saison. A Wimbledon, tournoi qu'il a remporté à deux reprises, il a été battu au 3e tour par le Canadien Denis Shapovalov. Cette édition 2021 de l'US Open devrait valoir le détour. En effet le N.1 mondial serbe Novak Djokovic pourrait, en cas de titre, signer le premier Grand Chelem depuis Rod Laver en 1969. 'Nole', qui a déjà enlevé l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, pourrait aussi dépasser Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de titres majeurs. Les trois sont pour l'instant à 20 sacres chacun. Le tournoi, remporté en 2020 par Dominic Thiem dans une édition marquée par l'absence de fans, se jouera cette fois avec une jauge maximale d'occupation. (Belga)