US Open - Andy Murray sauve une balle de match avant de s'imposer en cinq sets

Andy Murray a démontré qu'il était un éternel champion et ce même après son opération à la hanche. Le Britannique, retombé à la 115e place au classement ATP, s'est imposé en cinq sets, 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 6-4 après 4h39 d'un âpre duel contre le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 49). Murray, ancien N.1 mondial, a sauvé une balle de match dans le 4e set.Murray n'avait plus joué en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2019. Il avait ensuite décidé de se faire opérer de la hanche. Alors qu'on le pensait perdu pour le tennis de très haut niveau, il est revenu fin 2019, remportant notamment l'European Open d'Anvers. Mardi, l'Écossais de 33 ans, triple vainqueur en Grand Chelem, a encore offert un récital de résilience et d'abnégation. Mené et malmené par Nishioka, Murray a trouvé les ressources pour s'imposer en cinq sets. Quelques minutes avant la victoire de Murray, Dominic Thiem s'est lui qualifié pour le 2e tour. L'Autrichien, 3e mondial, a profité de l'abandon de l'Espagnol Jaume Munar (APT 105). Thiem, finaliste de l'Open d'Australie en début de saison, menait 7-6 (6), 6-3 quand Munar a jeté l'éponge, visiblement gêné après une chute sur un genou. L'Autrichien défiera l'Indien Sumit Nagal (ATP 124) pour une place au 3e tour. Mené deux sets à rien par le très talentueux joueur italien Jannik Sinner (ATP 74), 19 ans, le Russe Karen Khachanov (ATP 16/N.11) a inversé totalement la tendance afin de s'imposer 3-6, 6-7 (7), 6-2, 6-0, 7-6 (4) après 3h42 de jeu. Khachanov, qui n'a jamais fait mieux qu'un troisième tour à New York, défiera au tour suivant son compatriote Andrey Kuznetsov, vainqueur de l'Américain Sam Querrey en trois sets. Andrey Rublev (ATP 14), un autre Russe, très en forme début 2020 avec des titres à Doha et Adélaïde coup sur coup, a dompté le Français Jérémy Chardy (ATP 60) en trois sets. Rublev, tête de série N.10, s'est imposé 6-4, 6-4, 6-3. (Belga)