US Open - Angelique Kerber, lauréate 2016, s'incline en huitièmes de finale

L'Allemande Angelique Kerber (WTA 23/N.17) a été battue en huitièmes de finale de l'US Open de tennis. Dimanche à Flushing Meadows, la lauréate 2016 de la levée américaine du Grand Chelem s'est inclinée en deux sets devant l'Américaine Jennifer Brady (WTA 41/N.28), 6-1, 6-4, après 1h29 de jeu.Kerber, ancienne N.1 mondiale, signe malgré tout son meilleur résultat à New York depuis son sacre en 2016. En effet, elle avait pris deux fois la porte au premier tour (2017 et 2019) et avait vu son parcours s'arrêter au 3e tour en 2018. L'Allemande de 32 ans, également lauréate de l'Open d'Australie (2016) et de Wimbledon (2018), n'a plus atteint les quarts de finale d'un tournoi majeur depuis son sacre sur le gazon anglais. Brady, 25 ans, signe elle sa meilleure performance en Grand Chelem. En quarts, l'Américaine de 25 ans défiera la Croate Petra Martic (WTA 15/N.8) ou la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 35/N.23). (Belga)